Empréstimo que bloqueia celular em caso de inadimplência é golpe? Entenda

Não existe uma lei que impeça o empréstimo. Kristian Rodrigo Pscheidt, sócio do escritório MV Costa Advogados, afirma que o consumidor pode dar qualquer bem que possua em garantia para uma operação, o importante é que o consumidor seja bem informado sobre as regras da transação. Se o consumidor aceitar as condições, não há nada de errado, segundo Pscheidt.

A Justiça concedeu uma liminar que atendia ao pedido do Idec e do MPDFT. O caso correu na Justiça e, após um pedido da Supersim, um desembargador da 2ª Turma Cível do TJDFT concedeu uma suspensão que garantiu à empresa a voltar a vender os produtos com garantia no celular. O Idec e o MPDFT recorreram à decisão e aguardam o julgamento do recurso.

Há possibilidade de que aplicativos acessem dados pessoais dos usuários. Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise para a América Latina da Kaspersky, afirma que, além de os usuários adquirem uma dívida que é muito difícil de gerenciar, eles concedem acesso a informações armazenadas no telefone, como listas de contatos, fotos e vídeos.

É importante que as pessoas sejam cautelosas ao decidir solicitar um empréstimo dessa forma e que sempre cuidem das permissões concedida a cada aplicativo instalado em seus dispositivos.

Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise para a América Latina da Kaspersky

O uso consciente do crédito é a palavra-chave. Caroline Hees, diretora de crescimento do Grupo BYX, afirma que o cliente deve entender qual o valor total da taxa de juros que está contratando e, mais do que avaliar se o valor da parcela cabe no bolso, se o valor dos juros não é alto demais. Hees indica que a pessoa faça uma pesquisa de mercado considerando todas as opções de crédito disponíveis. Para ela, é preciso evitar empréstimos para contas básicas e deixar este tipo de operação para situações que vão gerar renda no futuro, como pagar um curso ou investir no próprio negócio.

O que diz a SuperSim

A SuperSim é uma fintech. A empresa afirma que tem o compromisso de democratizar o acesso ao crédito no Brasil e que oferece diversas modalidades de crédito, dentre elas a operação com celular em garantia.