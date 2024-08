Bradesco está fora do ar? Clientes alegam instabilidade no aplicativo

Os clientes do Bradesco reclamam que o aplicativo do banco está fora do ar nesta sexta-feira (2).

O que aconteceu

No X, os consumidores dizem que o aplicativo está fora do ar. Há relatos com prints da tela do aplicativo dizendo que algo deu errado. Outra publicação mostra a tela do aplicativo dizendo que o sistema está fora do ar. Alguns clientes reclamam sobre a frequência que têm problemas com o aplicativo.

A orientação do Bradesco é que o usuários tentem novamente em alguns minutos. A resposta padrão para os usuários no X é "Oi! Acesse o aplicativo novamente mais tarde, por favor. Estamos à disposição".