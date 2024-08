Oito em cada dez escolas avaliam reajustar mensalidades em até 10%

Salário dos professores e investimentos justificam aumentos. Segundo o estudo, as escolas que preparam reajustes atribuem a decisão à necessidade de elevar a remuneração dos colaboradores e os gastos para atender a surpreendente alta de laudos emitidos para alunos especiais.

Pesquisa consultou instituições de nove estados brasileiros. As instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, Goiás e Paraná representam 70% de todas as escolas privadas do Brasil e são responsáveis por mais de 66.290 matrículas.

Metade das escolas tem 4% ou mais de atraso nas mensalidades. A pesquisa também levantou o nível de inadimplência nas instituições de ensino. Entre as escolas, 20% relatam que as dívidas variam entre 4% e 5%. Outros 27,5% sofrem com inadimplência superior, de até 10%. Para a entrada de 2025, a expectativa é de que os atrasos sejam entre 1% e 3%.

Tratamentos especiais

Diagnósticos de alunos especiais aumentam custos das escolas. A pesquisa menciona a necessidade de adaptação como um entrave na situação financeira das instituições. "Nunca um tema teve tanto impacto jurídico e financeiro como este", afirma Mabely Meira Fernandes, diretora jurídica da consultoria responsável pelo estudo.