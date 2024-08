Do Rock in Rio ao Círio: Natura amplia presença em festas populares

Consigo transformar o 'bem-estar bem', propósito da marca, de uma maneira muito tátil, tangível, seja através da experiência dos produtos, das experiências in loco, dos espaços de ativação ou através da própria narrativa de música.

Assim, dentro de cada evento, a gente constrói uma narrativa diferente. Este ano, por exemplo, estaremos no Rock in Rio com um convite para que as pessoas possam "se sentir mais". Toda nossa narrativa será construída em cima desse convite. Ela começa no Rock in Rio e depois se espalha para os outros festivais também.

Em eventos menores, como o Coala, em São Paulo, e o Coquetel Molotov, em Recife, festivais 'midstream', há um público mais selecionado. Lá, podemos olhar tendências que estão despontando, porque temos eventos mais inovadores.



A estratégia passa também por pulverizar os investimentos e apoiar eventos regionais?

Nos eventos que chamamos de 'vivências regionais' (o Carnaval, o São João e o Círio de Nazaré), priorizamos a presença de marca em diferentes regiões do país — se a Natura se propõe a ser essa marca que fomenta a cultura há tanto tempo, é coerente que a gente olhe para esses eventos culturais, regionais, com um cuidado adicional.

Entramos nesses espaços de uma maneira diferente, respeitosa e cuidadosa. O Círio de Nazaré, por exemplo: temos uma relação histórica com a Amazônia há mais de 20 anos. Criamos produtos, cadeias e inovações que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e para a valorização do território.

Por isso, ao patrocinar um festejo popular como o Círio, buscamos não só compreender as novas gerações por meio da música, mas também valorizar as manifestações de expressão nacional e a nossa identidade cultural brasileira.