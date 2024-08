Caixa teve lucro de R$ 3,3 bilhões no segundo trimestre deste ano

O banco ampliou sua participação no mercado imobiliário. No primeiro semestre de 2024, a Caixa financiou 406,4 mil imóveis, beneficiando, segundo a instituição, 1,6 milhão de pessoas e gerando mais de 803,9 mil empregos diretos e indiretos. A participação da Caixa no crédito imobiliário subiu para 68% no segundo trimestre de 2024, o que representa um acréscimo de 1,4 ponto percentual em 12 meses.

Novas operações de crédito somaram R$ 159,1 bilhões. No segundo trimestre de 2024, houve um crescimento de 20% nas operações de crédito em relação ao mesmo período do ano passado. Os depósitos de poupança totalizaram R$ 374,5 bilhões em junho de 2024, um aumento de 6,0% sobre junho de 2023, alcançando 37% de participação no mercado.

Índice de inadimplência do banco cai. O índice foi de 2,2% no segundo trimestre de 2024, uma redução de 0,59 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023.

Loterias são parte importante de fonte de recursos. No primeiro semestre de 2024, foram arrecadados R$ 12,3 bilhões, um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2023. Desse montante, R$ 4 bilhões foram destinados ao pagamento de prêmios aos apostadores.

Parte dos recursos arrecadados é destinada a programas sociais. O banco informou que R$ 4,8 bilhões foram repassados a programas do Governo Federal nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde, além de pagamentos de imposto de renda. Esse valor é 18,3% superior ao destinado no primeiro semestre de 2023.

O que é a Caixa

A Caixa Econômica Federal é um banco público. A instituição foi fundada em 1861, com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico no Brasil.