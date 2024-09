Meu trabalho é mais difícil que o dele, diz Haddad sobre Campos Neto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o seu trabalho é mais difícil do que o de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. O ministro disse que é preciso "aguentar um pouco de crítica" ao assumir um cargo público. Haddad participou nesta sexta-feira (30) do evento de investimentos Expert XP, em São Paulo.

Presidência do BC

Haddad disse que é natural que haja comentários sobre a política de juros em todo mundo, citando os presidentes americanos Joe Biden e Donald Trump. Segundo o ministro, seu trabalho é mais difícil do que a presidência do BC e a atuação da autoridade monetária e da Fazenda precisam ter harmonia.