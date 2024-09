Tebet: 'Aumento real do salário mínimo é maior política social do governo'

Há compromisso do governo com a estabilidade fiscal. É a única forma de ter a inflação baixa, que é o imposto mais perverso na vida dos mais pobres.

Simone Tebet, ministra do Planejamento

Subsídios consomem quase 6% do PIB brasileiro, destacou. A ministra defendeu a revisão de algumas das políticas de incentivo para atingir a meta fiscal. "Ninguém vai tirar subsídio que está dando certo, mas a gente tem que se atualizar", observou ao citar um dos eixos a serem trabalhados para o cumprimento das normas do arcabouço fiscal a longo prazo.

Ela diz não ser necessário alterar as aposentadorias nos cortas os gastos. "Nós não precisamos mexer com as aposentadorias", garantiu ao mencionar os benefícios anualmente reajustados com base na valorização do salário mínimo. Nós temos outros mecanismos para manter a estabilidade fiscal e, depois do superávit necessário, estabilizar a dívida pública do Brasil", completou.

Tebet garantiu que o Brasil não pode elevar a carga tributária. Ao defender a reforma em tramitação no Legislativo, ela relata que o governo realizou a recomposição da carga tributária em 2023 e 2024, mas observa que "fonte está se esgotando" e diz ser do seu ministério de encontrar nas novas fontes de receita. "Precisamos continuar dizendo que o governo tem compromisso social, mas saber que é necessário comprometimento com os gastos públicos", afirmou.