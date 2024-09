Sai Campos Neto, entra Galípolo: Como a transição no BC afeta os juros?

Outro legado importante de Campos Neto é o avanço do Pix. "Essa não é uma agenda dele, é algo da área técnica do BC e anterior à gestão dele. Mas que, sem dúvida, ele empurrou na direção correta e deu amplitude", diz Miranda, da Empiricus.

Indicações de apoio político foram os principais erros do banqueiro. Na eleição presidencial de 2022, Campos Neto saiu para votar com uma camisa amarela da seleção brasileira, usada pelos apoiadores de Bolsonaro. Em junho de 2024, ele participou de jantar oferecido pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, um dos principais nomes da oposição para concorrer ao Planalto em 2026. Na visão dos economistas, os episódios foram os principais erros do banqueiro. "São coisas que poderiam ter sido evitadas", diz Miranda.

O que esperar de Galípolo

Gabriel Galípolo era o número dois de Haddad na Fazenda. Ele atuou na equipe de transição do governo Lula e, quando governo assumiu, passou a ser o número dois do ministro da Fazenda Fernando Haddad. Em 2023, foi indicado por Lula para o cargo de diretor de Política Monetária do BC.

Como diretor do BC, tinha a missão de diminuir as rusgas entre Lula e Campos Neto. Para André Perfeito, parte do trabalho de Galípolo no BC era apaziguar as relações, e ele conseguiu cumprir a missão.

Ele votou contra a posição de Campos Neto, o que gerou ruídos no mercado. Na reunião do Copom realizada em maio, o placar ficou dividido: cinco diretores votaram por reduzir o ritmo de corte da Selic, com corte de 0,25 ponto percentual, e outros quatro diretores, todos indicados pelo governo Lula, inclusive Galípolo, votaram pelo corte de 0,5 p.p. A divisão no colegiado gerou preocupação no mercado, e teve reflexos na expectativa futura de inflação.