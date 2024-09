Em feira vitrine na Expointer, cavalo da raça crioulo chega a R$ 22 milhões

Jacinto é filho de dois grandes campeões, AS Malke Sedutor e Dinastia Cala Bassa, uma égua conceituada entre criadores. Depois de três anos em ascensão em disputas, em abril, ele venceu o Bocal de Ouro, disputado apenas por conjuntos inéditos no ciclo do Freio, contra Jalisco da GAP São Pedro, o cavalo que se sagrou campeão na final do próprio Freio neste sábado. Jacinto terminou com o bronze.

''A valorização da raça hoje se deve pela exigência de criadores e usuários. Todo mundo quer cavalo bom e bonito. Jacinto é reservado Grande Campeão de Esteio (segundo lugar), e se tornou um dos cavalos bonitos e funcionais da raça. O suprassumo de todo criador'', diz Santiago Fonseca Macedo, dono da Macedo Leilões Rurais, casa responsável pela venda.

O cavalo Jacinto Cala Bassa TE, avaliado em R$ 22 milhões na Expointer de 2024, com seu dono, o criador e ginete Marcelo Rezende Móglia Imagem: Fernanda Canofre/UOL

O cavalo mais caro é resultado de anos de trabalho de Marcelo Rezende Móglia, criador e ginete que disputou provas do Freio com ele. A família de Móglia trabalha com cavalos há 85 anos, e ele criou a própria marca, a Cabanha Cala Bassa, há 30.

''Ao nascer, ele já era bonito e a gente sempre acreditou nele. Temos uma equipe que cuidou dele desde pequeno. Na primeira saída dele na Expointer, já nos deu alegria e foi reservado Grande Campeão 2020. Esse ano, no Bocal de Ouro, ele foi o ganhador com pontuação recorde. Então, é um cavalo que foi desenvolvido, trabalhado para chegar nesse potencial que ele tem hoje'', afirma Móglia.

Preço da genética

Além da performance do próprio Jacinto em provas de morfologia e funcionais, outro fator que valorizou seu passe no mercado dos cavalos crioulos são os feitos de seus filhos. A prova da potência genética foi o fiel da balança para que JLS Hermoso, um cavalo mouro, hoje com 27 anos, fosse avaliado em cerca de R$ 17 milhões e levasse a marca de mais caro por mais de uma década, até esta semana.