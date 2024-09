Paris Hilton foi deserdada e fez sua própria fortuna de US$ 300 milhões

Carreira de DJ. Paris também teve seus tempos de atacar as picapes e chegou a ser DJ mais bem paga de 2014. Ela chegou a afirmar, ao "New York Post" em 2014, que chegou a ganhar até US$ 1 milhão por apresentação.

Presenças VIP. Mesmo antes de ser DJ, Paris era paga para ir a festas. "Tudo começou quando eu tinha 16 anos e me mudei para Nova York e comecei a receber convites para diferentes eventos", contou ela à Ocean Drive. Segundo Paris, ela recebia convites de US$ 1 milhão para ir a eventos no Japão ou comparecer à inauguração de hotéis em Las Vegas, entre outros.

Embora Paris tenha construído sua fortuna "sozinha", é inegável que seu nome e fama desempenharam um papel crucial em sua trajetória. Seu estrelato em reality shows, como "The Simple Life", ajudou a solidificar sua imagem pública e abriu portas para diversas oportunidades de negócios. Entretanto, o que muitos inicialmente viram como uma jovem rica apenas aproveitando a fama de sua família, se revelou como uma mulher de negócios capaz de transformar sua notoriedade em um império lucrativo.

Sobrenome tem força, mas Paris diz que é empreendedora. "Por ter o sobrenome Hilton, as pessoas acham que tudo foi dado a mim e que nunca tive que trabalhar um dia na vida. Mas, na realidade, trabalhei muito, fiz tudo isso sozinha, não recebo nada da minha família, fiz tudo por conta própria."