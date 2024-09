Na véspera da Super Quarta, Bolsa cai e dólar recua

Se o corte for pequeno, poderá haver frustração que retomaria o ciclo de alta da moeda americana. "Se o corte for de 0,25, o que se imagina é que o dólar, num primeiro momento, se a aprecie suavemente em relação ao real, diz o economista Bruno Corano. Entretanto, há mais fatores que podem interferir na cotação, segundo ele.

Mais dados de inflação

As vendas no varejo nos EUA aumentaram 0,1% para US$ 710,8 bilhões em agosto nos EUA. Segundo o departamento de estatísticas americano, essa leitura seguiu o aumento de 1,1% registrado em julho e veio melhor do que a expectativa do mercado de um declínio de 0,2%.

No mercado nacional, o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou de forma acentuada em setembro. O indicador da Fundação Getulio Vargas (FGV) teve alta de 0,18%, após avançar 0,72% no mês anterior. O resultado veio bem abaixo do esperado por analistas. As projeções variavam de queda de 0,04% a alta de 0,21%.

Por que a Bolsa está em queda?

No Oriente, é feriado hoje no Japão e na China. Isso esvazia bem as negociações na Bolsa de São Paulo. Na segunda-feira, quando também foi feriado nesses países, o volume de negociações foi de R$ 15,8 bilhões, segundo a B3 — abaixo da média de setembro (R$ 18,3 bilhões) e bem inferior à média do ano (R$ 23,2 bilhões).