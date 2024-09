Mercado financeiro passa a ver juros, inflação e PIB mais altos em 2024

Após o Copom (Comitê de Política Monetária) elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano, os analistas do mercado financeiro atualizaram suas projeções de alta para a taxa Selic até o final de 2024. Conforme as expectativas apresentas nesta segunda-feira (23) pelo BC (Banco Central), as previsões sinalizam novas altas dos juros nas duas últimas reuniões deste ano. As análises também indicam inflação e PIB maiores.

Como devem ficar os juros

Mercado prevê mais duas elevações da taxa Selic em 2024. Isso levaria os juros básicos dos atuais 10,75% ao ano para 11,5% ao ano. A expectativa na semana passada era de que a Selic encerraria o 2024 em 11,25% ao ano.

Segundo projeção, alta será maior em novembro. De acordo com as expectativas, a taxa Selic saltará 0,5 ponto percentual no próximo encontro do Copom, para 11,25% ao ano. Em dezembro, o ritmo das elevações tende a perder força e ser novamente de 0,25 ponto percentual, chegando a 11,5% ao ano.