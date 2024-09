Bolsa cai, e dólar tem alta, com déficit no Brasil e pacote chinês

A Bolsa de Valores de São Paulo, após oscilar muito, passou a operar em baixa depois do meio-dia desta segunda-feira (30). Por volta de 15h, o Ibovespa tinha queda de 0,26%, indo a 132.390 pontos. As novas medidas para estimular a economia chinesa impulsionaram as Bolsas na Ásia e geraram força de compra aqui no Brasil. Mas o pessimismo com o risco fiscal, após o anúncio do déficit das contas públicas, afasta os investidores e a queda se acentua.

O dólar tinha, no mesmo momento, alta de 0,25%, indo a R$ 5,450. O dólar turismo ia a R$ 5,66. No acumulado da semana passada, a moeda americana caiu 1,54% e, faltando só o pregão de hoje para encerrar setembro, tem baixa de 3,53% no mês.

O que está acontecendo

Câmbio e a Bolsa repercutem o saldo negativo nas contas públicas em agosto. O setor público consolidado do Brasil teve um déficit primário de R$ 21,4 bilhões em agosto. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (30). O montante mostra os resultados do governo federal, Banco Central, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), governos estaduais e municipais e empresas estatais (exceto Petrobras e Eletrobras). Os bancos públicos também não entram na conta. O saldo negativo nas contas públicas em julho havia sido de R$ 21,3 bilhões.