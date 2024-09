Pé-de-Meia: Caixa paga parcela de R$ 200 referente a setembro nesta segunda

A Caixa começa a pagar nesta segunda-feira (30) a parcela de setembro do Pé-de-Meia, programa que dá uma bolsa para que alunos do ensino médio da rede pública não deixem de estudar.

Calendário de pagamento

Beneficiários vão receber parcela de R$ 200. O dinheiro é depositado em conta no Caixa Tem aberta automaticamente no nome do estudante. A Caixa afirma que a partir deste mês serão incluídos no programa estudantes do ensino médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos) entre 19 e 24 anos de idade, cujas famílias tenham se inscrito no Cadastro Único até 15 de junho e possuam renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo.

O cronograma de pagamentos varia de acordo com o mês de nascimento do estudante. Veja as datas de crédito: