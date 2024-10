Setor se antecipa e proíbe uso de cartões de crédito como pagamento em bets

A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) decidiu proibir o uso de cartões de crédito como meio de pagamentos em bets. A decisão foi tomada em reunião extraordinária realizada na terça-feira (1º) e comunicada nesta quarta-feira (2).

O que aconteceu

Setor se antecipou. A medida estava programada para entrar em vigor em janeiro de 2025 por regra do Ministério da Fazenda. Abecs diz que medida se baseia em uma preocupação do setor em evitar o superendividamento e do crescimento das apostas no país.

Há preocupação sobre gastos com bets. Abecs diz que apostas podem gerar "impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços".