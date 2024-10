Bolsa tem queda e dólar sobe seguindo exterior

O estresse com as tensões geopolíticas no Oriente Médio prejudica os mercados. "As Bolsas do mundo inteiro estão caindo hoje. A única que está subindo é a de Londres, porque eles estão baixando os juros", diz Júlio mora, fundador da Choice Investimentos.

O preço do petróleo continua subindo em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio. A alta nesta manhã girava em torno de 2%. Mesmo assim, os ativos da Petrobras (PETR3 e PETR4) operam perto da estabilidade. Especialistas internacionais no tema dizem que a reação do mercado tem sido muito branda até agora, diante do que pode ainda acontecer.

O perigo é Israel atingir a produção iraniana. Em entrevista hoje ao canal americano de notícias CNBC, Bjarne Schieldrop, analista chefe de petróleo do banco sueco SEB, disse que se a infraestrutura do Irã for destruída, os preços poderiam "facilmente" chegar a US$ 200 o barril.

O Citigroup, em nota, também levantou um alarme sobre esse risco. "Em tal cenário, os mercados globais de petróleo estariam em águas desconhecidas, com os preços do petróleo provavelmente experimentando um pico acentuado e significativo bem além dos recordes anteriores", de acordo com documento divulgado para investidores.

Déficit fiscal

O Tesouro Nacional divulgou nesta manhã detalhes do resultado do Governo Central de agosto, já publicado na segunda-feira (30). O déficit de R$ 22,404 bilhões foi puxado pela Previdência Social, que registrou saldo negativo de R$ 18,895 bilhões. O Tesouro Nacional também apresentou resultado deficitário, de R$ 3,405 bilhões, enquanto o resultado negativo do BC foi de R$ 104 milhões. As publicações de dados do Tesouro estão sofrendo atrasos em razão da greve dos servidores.