Vizzela investe para atingir público fora do nicho de beleza e crescer 60%

Mais produtos

Vizzela está expandindo a área de atuação. Em agosto, ao completar cinco anos, lançou um body splash. O produto foi incluído no mercado como uma estratégia de marketing, mas teve uma saída maior do que o esperado e hoje recebe mais atenção do time comercial.

Marca vai expandir o número de produtos de cuidado corporal. Outra frente são as colaborações com outras empresas. A última delas foi a produção de uma rasteirinha com a Zaxy, marca da Grendene. Enquanto a calçadista vende o sapato, a Vizzela lançou um balm hidratante labial com a mesma cor da rasteirinha. A estratégia é reforça a ideia da marca de ser conhecida por outros públicos.

As sócias não abrem quais são as marcas que vão fazer colaborações com elas. No entanto, afirmam que estão conversando com companhias para lançarem collabs em 2025.

Público principal da Vizzela tem de 25 a 35 anos e é de classe B/C. Há um investimento em TikTok para atingir a geração Z, mas a marca entende que não consegue tantos clientes mais novos pelo preço dos produtos.

Criação do negócio