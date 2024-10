FGTS para pagar dívida: saiba quando vale sacar o fundo para quitar débitos

Quando as contas não batem no fim do mês, quem está endividado passa a procurar soluções para quitar os débitos. Entre elas, está o saque de parte do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Mas essa estratégia exige cautela. Segundo especialistas, é preciso avaliar se esta é a melhor maneira de limpar o nome ou se há ainda outros meios para ficar com o saldo positivo.

Dá para usar o FGTS para pagar dívidas?

O pagamento de dívidas não está entre as regras de uso do FGTS. Mas é possível sacar parte do dinheiro no mês do aniversário do trabalhador.

O saque-aniversário trouxe uma brecha. Com a retirada do dinheiro, é possível usá-lo para quitar débitos, já que o uso do recurso é livre após o saque, ou seja, o trabalhador pode pegar o dinheiro e usar como achar melhor.