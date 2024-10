Arrecadação atinge R$ 203 bilhões em setembro, novo recorde para o mês

Arrecadação também bateu recorde no terceiro trimestre. Com os três recordes nominais entre agosto e setembro, o governo fechou o período com o embolso de R$ 635,8 bilhões. No mesmo intervalo do ano passado, a arrecadação federal foi de R$ 548,9 bilhões, maior valor para o trimestre até então.

Fisco prevê arrecadação em torno de 10% até o fim de 2024. Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, avalia que as projeções "seguem em linha" com a atividade econômica do país. "Como arrecadação tem um reflexo direto do desempenho da atividade econômica, as perspectivas são de que ficaremos, até o final deste ano, nessa faixa de variação da arrecadação em torno de 10%."

Sequência arrecadatória positiva é comemorada pelo governo. Diante do desafio de zerar o déficit fiscal, com as despesas ao menos equivalentes à arrecadação, a equipe econômica respira aliviada com os recordes. Uma revisão das despesas ainda será apresentada após o segundo turno das eleições municipais, afirmou ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O que explica o recorde

As variações positivas podem ser explicadas por quatro fatores. Segundo a Receita Federal, contribuem para o resultado arrecadatório o comportamento das variáveis macroeconômicas, o retorno da cobrança de PIS/Cofins sobre os combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e o decreto de calamidade anunciado devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Ganhos com PIS/Pasep e a Cofins totalizaram R$ 45,7 bilhões em setembro. O valor representa um crescimento real de 18,95%, explicado pelo aumento real de 3,05% no volume de vendas e de 1,75% dos serviços prestados no período de um ano.