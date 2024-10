Farmacêuticas: Proposta de fusão é ousada e pega Hypera em momento frágil

Resultados abaixo do esperado

O resultado do terceiro trimestre veio pior que o esperado. A Hypera também divulgou dados preliminares do seu terceiro trimestre, com receita de R$ 1,9 bilhão e lucro líquido de cerca de R$ 370 milhões para o período.

Os números vieram abaixo do esperado por analistas. Receita e lucro ficaram respectivamente 15% e 19% abaixo do esperado por analistas do Itaú BBA. O BTG Pactual destacou que "a empresa não detalhou as razões para um terceiro trimestre tão pior que o consenso".

A divulgação assustou os investidores. O Itaú BBA reduziu suas expectativas para a ação em 2025, de R$ 37 para R$ 29. Em avaliação preliminar, o BTG Pactual apontou uma redução nas previsões de lucro entre 10% e 15%.

A sensibilidade do mercado à dinâmica de curto prazo fez com que investidores ficassem menos propensos a pagar em adiantado por potenciais ganhos no longo prazo.

Itaú BBA em relatório sobre a Hypera

A proposta da EMS

Proposta da EMS chegou em meio à queda das ações. A proposta foi divulgada na segunda-feira (21) algumas horas após uma teleconferência da direção da Hypera para tratar da mudança de estratégia anunciada pela empresa.