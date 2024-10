Caso Infinity: TJ inclui Modal entre responsáveis por fundo quebrado

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) considerou o banco Modal (atual XP) um dos responsáveis pelo prejuízo de um investidor do Infinity — fundo que foi ofertado como investimento conservador, chegou a ter ativos sob gestão de quase R$ 1 bilhão em 2022 e colapsou em 2023, deixando milhares de cotistas sem conseguir resgatar valores.

O que aconteceu

Um dos investidores processou o fundo Infinity (atual Vanquish), o gestor (RJI) e o distribuidor (Modal). No processo, relatou que é correntista do Modal e que investiu R$ 50 mil no fundo por recomendação do banco, "que destacava rendimentos promissores acima da média de mercado".

Na primeira instância, decidiu-se a favor do investidor. A juíza Thânia Cardin, da 36ª Vara Cível de São Paulo, condenou as instituições a pagar os R$ 50 mil de volta ao investidor, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês. "Verifica-se dos documentos que instruem a inicial que o perfil de risco do investimento do fundo Infinty era conservador, o que não se experimentou na prática", escreveu a magistrada.