Hambúrguer do Mc é de minhoca? Entenda a história por trás da lenda urbana

O que acontece é que essas carnes são moídas e formam uma massa, usada para dar o formato arredondado do alimento. Depois ganham uma cobertura de farinha de trigo, farinha de milho, aipo e condimentos para adquirir uma casquinha crocante.

O produto é pré-frito e cozido, depois segue para o freezer e na sequência vai para linha de embalagem. Quando chegam aos restaurantes, vão para a fritadeira.

A carne de frango é fornecida ao McDonald's por abatedouros do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina.

Picanha sem picanha

Um fato recente trouxe desconfiança novamente para a marca. Em 2022, a empresa admitiu que a carne usada nos novos sanduíches da linha McPicanha não têm picanha na composição.

"Os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)", afirmava o McDonald's em nota.