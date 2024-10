Feirão Limpa Nome começa com mais de 1.000 empresas e descontos de até 99%

A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem. Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado.

Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome

Como negociar dívidas?

É possível negociar online. A Serasa diz que brasileiros podem acessar o site oficial ou o aplicativo Serasa, disponível na Google Play e App Store. Veja o passo a passo:

1º passo: baixe o app da Serasa

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS). Digite o seu CPF e preencha o cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º passo: escolha a oferta

Clique em "ver detalhes". Neste campo é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.??Para fazer um acordo, clique no campo "Negociar" em cada uma delas.