Enchente no RS: em 6 meses, agro, comércio e Eldorado do Sul ainda sofrem

Falta acesso a crédito aos pequenos negócios. Pioner afirma que as empresas que estão voltando a operar estão com muitas dívidas e que, muitas vezes, reabrem com dinheiro próprio, sem nenhum tipo de subsídio. O executivo afirma que o endividamento das pequenas empresas aumentou, já que normalmente não têm tanto acesso a crédito subsidiado.

Alguns setores tiveram crescimento após enchentes. A venda de combustíveis aumentou como reflexo do aumento de tempo para realizar viagens pelas estradas do estado e materiais de construção também, pela necessidade de itens para reconstruir as cidades afetadas.

Varejo ampliado cresceu 7,6%, segundo Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS. Categoria inclui produtos como motos, automóveis e materiais de construção. Como a população perdeu muitos bens, a destruição provocou a recompra destes itens.

Agricultura

Produtores rurais ainda enfrentam dificuldades causadas pelas enchentes. Antonio da Luz, economista-chefe da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), afirma que o estado sofreu duas estiagens após as chuvas excessivas, o que prejudicou ainda mais a agricultura.

Produtores ficaram com dívidas altas no curto prazo. Ao pegar dinheiro para os custeios, a pessoa planta, colhe e faz o pagamento dos débitos com o montante que entra das vendas. Para Luz, o pior não é o tamanho da dívida, mas o perfil, que faz com que os produtores paguem altos juros.