O que é o Brics, qual a importância do grupo e sua influência no Brasil

Veja a seguir o que é o Brics, o que ele representa atualmente e quais impactos a cúpula iniciada hoje pode ter para o Brasil.

O que esperar da reunião

Discussões relevantes sobre a dependência do dólar. Segundo Juliana Inhasz, coordenadora da graduação em economia no Insper, "essa é uma das pautas centrais da cúpula, pois envolve a busca por alternativas mais independentes, fortalecendo as economias internas dos países membros". Além disso, estão em debate medidas para fortalecer instituições que possam ser alternativas às tradicionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial.

Pressão sobre o Brasil deve ser considerável. O Brasil é um dos atores principais dentro do bloco e sua posição será essencial para que essas mudanças aconteçam. O país, de acordo com Inhasz, poderá ser alvo de fortes pressões para adotar uma postura alinhada às metas do grupo, especialmente no que tange à redução da dependência de instituições financeiras internacionais e do dólar.

Presidentes Lula e Maduro durante encontro da Unasul em Brasília em maio de 2023 Imagem: Ueslei Marcelino / Reuters

A entrada de novos membros também será um ponto de destaque na cúpula. A possível entrada da Venezuela no grupo pode trazer implicações políticas e econômicas complexas. Segundo Hugo Garbe, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de um lado, "a Venezuela poderia trazer questões complexas, dado o cenário de crise econômica e política que o país enfrenta", o que geraria desafios na conciliação de interesses econômicos e diplomáticos dentro do bloco. Por outro lado, Garbe destaca que "a Venezuela é um país rico em recursos energéticos", o que poderia fortalecer a influência do Brics no mercado global de energia, especialmente no setor de petróleo. No entanto, o Itamaraty, pelo fato de o Brasil não reconhecer o governo de Nicolás Maduro, foi orientado a se posicionar contra a adesão venezuelana, apesar do apoio de China e Rússia.