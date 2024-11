Lula envia sinais que mais perturbam do que tranquilizam mercado

A mais recente crise se deu em relação ao anúncio de cortes para 2026. Com anseio pela diminuição das despesas, o setor financeiro tem pressionado o governo publicamente para um anúncio robusto o quanto antes, o que fez com que a equipe econômica prometesse um número ainda para esta semana após reunião nesta segunda-feira (4) com Lula.

Vai faltar negociar com o Congresso. A iniciativa deverá ser apresentada pelo Executivo em forma de PEC (Proposta de Emenda à Constituição), ou seja, ainda vai ser necessária uma negociação para aprovar nas duas Casas com o mínimo de perda possível no texto. Haddad já começou as conversas por apoio.

Haddad ficou, e anúncio deve sair

O presidente pediu que Haddad cancelasse a viagem à Europa nesta semana para tratar do assunto. A decisão veio após a disparada do dólar na última semana. Na sexta (1º), a moeda fechou em R$ 5,86, maior valor desde a pandemia, em maio de 2020. Segundo economistas, o aumento se dá pela expectativa da eleição norte-americana, marcada para esta terça (5), e a incerteza sobre as despesas no Brasil.

Este foi o primeiro sinal em muito tempo de que o presidente iria ceder às expectativas do setor financeiro. Lula repete com frequência de que "não governa para o mercado" e que as decisões econômicas são baseadas em inúmeras variáveis, distantes das vontades da Faria Lima.

Haddad começou, mais uma vez, a 'operação abafa' nesta segunda. A jornalistas, ele afirmou que bateria o martelo com Lula e que o pacote seria anunciado nesta semana, o que fez com que o dólar caísse e a Bolsa subisse logo em seguida.