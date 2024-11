Desenrola: AGU abre prazo de negociação de dívidas com desconto de até 65%

A AGU (Advocacia-Geral da União) anunciou a abertura do prazo para pedidos de descontos em créditos não tributários por meio do Programa Desenrola. Até o dia 31 de dezembro, pessoas e empresas podem requerer a transação extraordinária, prevista na Lei nº 14.973/2024 e regulamentada pela Portaria Normativa AGU nº 150/2024, para obter descontos que variam de 5% a 70%, dependendo do tempo de inscrição e das condições de pagamento, à vista ou parcelado.

A medida, que visa incentivar a quitação de débitos com autarquias e fundações públicas, exclui dívidas de TCFA (Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) e créditos já parcelados. Os pedidos devem ser feitos eletronicamente via portal Super Sapiens, utilizando uma conta Gov.br com nível prata ou ouro. Entenda:

Como participar?

Dívidas com autarquias e instituições federais. A qualificação depende de o débito estar inscrito na dívida ativa e o desconto é definido pela situação do devedor, data de inscrição e valor. As empresas devem preencher requisitos específicos, como o uso do sistema "Super Sapiens" para o pedido, seguindo orientações do edital da PGF (Procuradoria-Geral Federal).