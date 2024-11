Outback passa por mudança: por que sucesso no Brasil choca americanos?

O Outback agora será operado pela gestora Vinci Partners. A confirmação da compra do controle da Bloomin' Brands no Brasil foi divulgada na semana passada. O país é responsável por 83% da receita do Outback Steakhouse no mercado internacional —fora dos Estados Unidos, país de origem da franquia —, e o sucesso surpreende até mesmo os donos da rede.

O que aconteceu

Procura para "ocasiões especiais" é motivo de choque nos EUA. No país de origem, a rede faz parte do circuito culinário de shoppings centers. Portanto, escolha por "experiência chique" causa surpresa nos norte-americanos, segundo o jornalista Terrence McCoy, do The Washington Post. O próprio site da rede diz que o "Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes".

No Brasil, rede fez tanto sucesso que "se tornou um marco cultural". Para McCoy, o restaurante pode ter apostado em um bom marketing para propor uma experiência mais do que refeição, "onde as pessoas podem se entregar à extravagância e comemorar os maiores marcos da vida. Um aniversário. Uma promoção de emprego. Mesmo um noivado".