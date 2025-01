Fazia de tudo por um palito premiado? Kibon retoma sucesso dos anos 90

Não é necessário que o palito premiado seja entregue ao mesmo sorveteiro que fez a primeira venda. No entanto, só será possível realizar as trocas no litoral paulista; não é possível levar o palito para ser trocado na capital ou outras cidades do estado, por exemplo.

Ao todo, 100 mil palitos premiados circularão até a metade de março. Cada um traz a mensagem: "Achou um palito premiado, ganhou 1 Fruttare na hora!". Mais detalhes estão disponíveis no site kibon.com.br/palitopremiado.

Propaganda antiga da promoção "Palito Premiado" da Kibon Imagem: Reprodução/Pinterest

Surfando na nostalgia

Assim como estão fazendo outras marcas, a Kibon decidiu resgatar a promoção "Palito Premiado" após mais de 20 anos. Esta é a quinta edição da troca de palitos que foi muito popular nos anos 90 e 2000 e ficou na memória afetiva de verão dos brasileiros.