Carros e casa mais caros: Copom eleva taxa de juros a 13,25% ao ano

Esta foi a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo. O novo presidente do BC, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu o cargo em janeiro, sucedendo a Roberto Campos Neto.

O que aconteceu

Após dois dias de reunião, o Copom divulgou sua decisão sobre a Selic no início da noite. A taxa foi elevada pela quarta vez consecutiva e chegou ao maior nível desde agosto de 2023.

Todos os nove membros do Copom concordaram com a decisão tomada. Além de Gabriel Galípolo, votaram os diretores: Nilton David (política monetária), Ailton de Aquino Santos (fiscalização), Izabela Correa (relacionamento institucional, cidadania e supervisão de conduta), Diogo Abry Guillen (política econômica), Gilneu Vivan (regulação); Paulo Picchetti (assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos), Renato Dias de Brito Gomes (organização do sistema financeiro) e Rodrigo Alves Teixeira (administração).

O comitê justificou a decisão dizendo que a inflação no Brasil está acima da meta e continua subindo. A projeção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o índice oficial de inflação do país) se encontra acima do limite definido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), que, com a margem de tolerância, varia entre 1,5% e 4,5%. Na última edição da pesquisa semanal Focus, do próprio BC, os especialistas aumentaram a previsão para o IPCA de 2025 pela 15ª vez consecutiva, para 5,5% ao final do ano.