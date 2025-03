Bitcoin cai com Trump e Milei, mas ainda é considerado bom investimento

Apesar da queda, movimento não deve ser observado com preocupação, já que representa um ciclo natural do Bitcoin. Avaliação é de Israel Buzaym, direitor de comunicação do Bitybank. Ele explica que muitos investidores aproveitaram a valorização da criptomoeda no final do ano passado para conseguir maximizar os lucros, e considera que a diminuição na média diária negociada sugere menor participação ativa dos investidores.

"Piratas virtuais" fizeram grandes roubos em 2024, o que ajudou a afastar investidores. Um ataque hacker na exchange de criptomoedas Bybit, que desviou mais de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 813 bilhões) no segundo semestre do ano passado, foi responsável por 60% de todo o dinheiro roubado por ataques cibernéticos.

"Memecoins" viralizam, mas causam estragos. Também no fim do ano, uma polêmica provocada por Javier Milei, presidente da Argentina, que anunciou nas redes sociais uma criptomoeda que foi comprada por milhares de cidadãos, e que desvalorizou em poucos minutos, são fatores apontados por Buzaym para um aumento da desconfiança. Só que o diretor acredita que situações como essa podem voltar a acontecer, talvez não com tanto impacto financeiro.

Acredito que essa tendência deve continuar ao longo de 2025, com recém-chegados tentando encontrar a próxima cripto explosiva que pode multiplicar os ganhos. A credibilidade do mercado cripto não é abalada por casos isolados, mas a atenção a projetos com fundamentos frágeis é essencial.

Israel Buzaym, direitor de comunicação do Bitybank

Procura por memecoins continua forte. Buzaym afirma que algumas iniciativas, inclusive, apresentam utilidade no mundo real ou estão ligadas a projetos de caridade.

Trump também gerou expectativa no mercado das criptomoedas. Quando questionado se "a bolha do mercado cripto" estourou, André Franco, CEO da Boost Research, devolveu com uma reflexão: "O mundo inteiro está caindo, o mundo inteiro está avesso ao risco e naturalmente esses cenários são muito desafiadores". Ele avalia que as taxações anunciadas pelo presidente americano e a pressão dessas medidas também influenciam o valor da criptomoeda.