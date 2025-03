Dólar sobe ainda com reflexos e temores de política tarifária de Trump

Ibovespa sobe com impulso de blue chips e alívio nos juros. O principal índice da Bolsa brasileira fechou em alta de 0,47%, atingindo 133.148,75 pontos, com um volume negociado de R$ 15,59 bilhões. O avanço foi sustentado pelo desempenho positivo de ações da Vale e da Petrobras, além do impacto da queda na curva futura de juros.

JBS lidera ganhos, seguida por Hapvida e Cogna. Entre os destaques positivos do pregão, as ações da JBS (JBSS3) subiram 5,83%, encerrando a R$ 41,95. Hapvida (HAPV3) avançou 5,38%, cotada a R$ 2,35, enquanto os papéis da Cogna (COGN3) registraram alta de 5,15%, fechando a R$ 2,04.

Petróleo sobe com tensões comerciais e sanções dos EUA. Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão em alta, impulsionados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, após o anúncio de tarifas sobre automóveis feito por Donald Trump. Investidores também seguem atentos às sanções americanas contra o Irã e a Venezuela, que afetam a oferta da commodity.

IPCA-15 avança menos que o esperado, mas segue elevado. O índice de inflação IPCA-15 subiu 0,64% no mês, abaixo da projeção do mercado, que estimava alta de 0,69%. Apesar do resultado inferior às expectativas, a taxa foi a mais alta para o mês desde 2023.