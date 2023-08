Haddad liga para Lira e faz esclarecimento após declaração sobre poder inédito da Câmara

Mais tarde, o próprio Lira se pronunciou pela rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Em vários posts, alegou que a Casa tem dado "sucessivas demonstrações" da parceira que mantém com o país, aprovando projetos de interesse com "seriedade". O deputado cita como exemplos a PEC da Transição, chancelada ainda no ano passado, a reforma tributária e a primeira rodada de votação do novo arcabouço fiscal, colocando-se como um dos que se empenha pela aprovação das matérias prioritárias.