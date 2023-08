Governo reserva R$8 bi em garantia do Tesouro no Desenrola e prevê nova fase em setembro

BRASÍLIA (Reuters) - O governo reservou um montante de 8 bilhões de reais em recursos do Tesouro Nacional para serem usados como garantia do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, que entrará neste mês em nova fase, voltada a pessoas com renda de até dois salários mínimos com dívidas de até 5.000 reais, informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira.

O sistema que reunirá os débitos foi aberto nesta semana para empresas credoras, que terão até 9 de setembro para atualizar os valores das dívidas. Apenas no fim de setembro, após um leilão de descontos entre as companhias para filtrar quem terá direito a acessar as garantias, o sistema será aberto à população.

O valor direcionado às garantias foi aportado no Fundo de Garantia de Operações (FGO) e, segundo a pasta, o volume de operações a ser viabilizado com esses recursos dependerá dos descontos oferecidos pelas empresas credoras.