Hidrelétrica Santo Antônio interrompe operações por baixo nível de vazão do rio Madeira

"Embora a usina tenha relevante importância para o sistema elétrico, no período de baixas vazões no rio Madeira opera com geração reduzida, podendo ser paralisada, caso os limites operativos das unidades geradoras sejam atingidos", diz o comunicado.

A concessionária Santo Antônio Energia disse ainda que o rio Madeira permanecerá seguindo seu curso natural, com passagem da vazão concentrada no vertedouro principal da usina, e que as receitas dos contratos de venda não serão impactadas durante este período de restrição hídrica.

(Por Letícia Fucuchima)