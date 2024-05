BRF surfa alta na Bolsa: está na hora de comprar ações de carne?

Assim, as duas empresas escaparam do aumento de preços. É o que explica Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais. "Dessa maneira, as duas empresas conseguiram diminuir custos e melhoraram suas margens e tiveram bons resultados", diz ela.

A dona da marca Sadia teve o primeiro lucro depois de nove trimestres no negativo. No quarto trimestre de 2023, lucrou R$ 754 milhões, saindo de um prejuízo de R$ 956 milhões em igual período de 2022. Todas as companhias apresentam resultados do primeiro trimestre de 2024 na segunda quinzena de maio.

A Marfrig também saiu do vermelho. A dona das marcas Bassi e Montana terminou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 12 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 628 milhões registrado um ano antes.

Mas a JBS teve queda no lucro. A empresa ficou com ganhos de R$ 83 milhões no quarto trimestre, queda de 96% em relação ao mesmo intervalo de 2022.

A Minerva teve um bom quarto trimestre. A maior exportadora de carne bovina da América do Sul encerrou o período com lucro líquido de R$ 19,8 milhões, contra um prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões em igual intervalo de 2022.

Mas o dólar no ano passado não ajudou. JBS e Minerva, como são exportadoras ou têm muitas operações fora do país, sofreram com a queda do dólar em 2023. A moeda teve baixa de 8,08% no ano, a maior queda anual desde 2016.