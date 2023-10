Ibovespa fecha em alta com disparada de Petrobras e aval de Wall St

A bolsa paulista abriu pressionada pela aversão a risco externa, após homens armados do Hamas matarem no sábado centenas de pessoas em Israel, que retaliou com ataques ao enclave palestino de Gaza no domingo e que se estenderam nesta segunda-feira. No pior momento, o Ibovespa marcou 113.448,18 pontos.

Mas as preocupações de um conflito mais amplo no Oriente Médio também impulsionaram os preços do petróleo, o que favoreceu as ações de petrolíferas, atenuando a pressão de baixa no principal índice de ações da B3. No fechamento, o barril de Brent acusou elevação de 4,22%, a 88,15 dólares.

A mudança de direção no pregão brasileiro, contudo, ocorreu conforme Wall Street abandonou as perdas da abertura. O S&P 500 fechou em alta de 0,63%, também apoiado em ações do setor de energia e em dia sem o referencial dos Treasuries, com o mercado de títulos norte-americano fechado pelo Dia de Colombo.

A semana na B3 também começou com um alívio nas taxas dos contratos de DI após alguma hesitação na primeira etapa do dia, o que beneficiou papéis sensíveis a juros, particularmente papéis de construtoras que sofreram recentemente, com o índice do setor imobiliário da B3 subindo 1,96%.

Análise técnica da equipe do Itaú BBA afirma que o Ibovespa terá que superar os 115.400 pontos para continuar o movimento de recuperação. "Com isso, o próximo desafio será superar os 117 mil pontos", afirmou em relatório a clientes. Do lado da baixa, acrescentou, o índice deixou o suporte em 111.600 pontos

DESTAQUES