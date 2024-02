Ceron defende meta de déficit zero e prevê debate sobre isenção de dividendos na reforma do IR

O secretário disse que as receitas de janeiro vieram em linha com o planejado, citando que a atividade econômica vem apresentando bom desempenho enquanto as perspectivas também seriam positivas. Segundo ele, a cada mês o governo vai reavaliar o cenário e buscar medidas que permitam manter esse desempenho fiscal.

DIVIDENDOS

Na entrevista, o secretário disse que o tema da tributação sobre a distribuição de dividendos por empresas aos acionistas, hoje isenta, merece ser discutido dentro de uma reforma ampla do Imposto de Renda.

"Ao contrário do rendimento do trabalho, que o trabalhador tem que pagar Imposto de Renda, o rendimento de capital é isento", afirmou. "Foi dada essa isenção (no passado) e isso nunca foi rediscutido. Há uma discussão, o entendimento da Fazenda é que vale esse processo de discussão, mas isso tem que ser feito no âmbito de uma reforma mais ampla da renda".

Ceron também afirmou que ainda não há uma decisão entre governo e Congresso Nacional na negociação sobre a medida provisória que reonera a folha salarial de setores da economia.

Para o secretário, eventuais flexibilizações no texto precisarão ser acompanhadas de medidas para compensar perdas de receita.