Ibovespa tem alta discreta apoiada em Petrobras

Até o último dia 29, o saldo de capital externo no mercado secundário de ações no Brasil em 2024 estava negativo em 5,3 bilhões de reais, segundo os dados no site da B3.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,14%, a 40,91 reais, após renovar máximas históricas na véspera. A companhia anunciou na quarta-feira à noite que recebeu 1,819 bilhão de reais referentes a valores complementares de compensação "earnout" por investimentos nas áreas de Sépia e Atapu. A negociação das ações tinha como pano de fundo a alta do petróleo no exterior.

- VALE ON subia 0,32%, a 67,98 reais, após três quedas seguidas, período em que acumulou declínio de 2,5%. No exterior, os futuros do minério de ferro recuaram na China, mas subiram em Cingapura, com agentes financeiros continuaram avaliando as perspectivas de demanda no mercado chinês.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,17%, a 32,82 reais, e BRADESCO PN subia 0,26%, a 15,39 reais, tendo no radar balanços do setor na próxima semana. BTG Pactual abre a agenda antes da abertura na segunda-feira, enquanto Itaú divulga no mesmo dia, mas após o fechamento. Bradesco reporta na quarta-feira cedo e Banco do Brasil apresenta seu desempenho no final da quinta-feira. BANCO DO BRASIL ON avançava 0,87% e BTG PACTUAL UNIT mostrava acréscimo de 0,22%. No caso de BTG, também eram analisados os números do banco PAN no quarto trimestre, com lucro líquido ajustado foi de 195 milhões de reais. BANCO PAN PN, que não faz parte do Ibovespa, tinha elevação de 1,78%. O BTG detém 73,9% do Pan.

- GRUPO SOMA ON subia 3,41%, a 8,19 reais, e AREZZO ON avançava 4,94%, a 65,68 reais, conforme agentes financeiros continuam analisando tratativas entre os grupos de varejo de moda para uma eventual fusão de suas bases acionárias. Na véspera, os papéis dispararam com a notícia.