Reunião de cias aéreas com Petrobras e governo é cancelada

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que uma aguardada reunião do governo com a Petrobras e companhias aéreas sobre eventuais mudanças nas condições do querosone de aviação, marcada para esta quinta-feira, foi cancelada.

Em comentários a jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que "não podemos tratar questões das companhias aéreas só como questão de combustível".

"Temos que tratar considerando a natureza das empresas, a situação do setor aéreo e considerando principalmente a questão do preço das passagens no Brasil e a fórmula da composição de preço e o que representa o combustível nela", disse o ministro.