Wall Street abre em alta após vendas impulsionadas pelo Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, após vendas na sessão anterior depois que o Federal Reserve acabou com as expectativas de cortes em breve na taxa de juros, com foco agora nos dados econômicos e nos balanços das grandes empresas de tecnologia.

O S&P 500 abriu em alta de 0,32%, a 4.861,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,59%, para 15.254,02 pontos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,07% na abertura, para 38.175,34 pontos.