Nasdaq lidera perdas em Wall St com queda da Nvidia; Walmart atinge máxima recorde

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - O Nasdaq liderava as perdas em Wall Street nesta terça-feira em meio à queda acentuada da fabricante de chips Nvidia, enquanto a previsão positiva do Walmart limitava o recuo no Dow.

As ações da fabricante de chips caíam mais de 4%, apresentando um desempenho inferior ao de outras ações de megacapitalização e pesando sobre o Nasdaq.