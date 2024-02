Ibovespa avança com endosso de NY; Assaí sobe após balanço

Em Wall Street, os futuros sinalizavam uma abertura em alta das bolsas norte-americanas, embalados pela repercussão aos resultados e previsões da Nvidia.

A equipe da Guide Investimentos chamou a atenção para o efeito Nvidia nos mercados, afirmando que os números divulgados pela fabricante de chips evidenciam o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial.

No mercado de dívida, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 4,3424%, de 4,323% no fechamento da quarta-feira, com dados econômicos dos Estados Unidos também no radar.

DESTAQUES

- ASSAÍ ON subia 2,51%, a 14,68 reais, após divulgar que seu lucro líquido recuou 26,8% ano a ano no quarto trimestre, para 297 milhões de reais, pressionado pelo resultado financeiro. Ainda assim, ficou acima da expectativa média de projeções de analistas compiladas pela LSEG, de 286,2 milhões de reais. Na máxima, os papéis chegaram a 15,08 reais. No setor, CARREFOUR BRASIL ON avançava 3,27%.

- GPA ON caía 0,94%, a 4,23 reais, em meio à análise do prejuízo líquido consolidado de 303 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado do varejista, divulgado no fim da noite de quarta-feira, em resultado que mostrou despesas avançando em ritmo mais rápido que as receitas ante o mesmo período de 2022. Considerando as operações continuadas do grupo, a companhia teve prejuízo líquido de 87 milhões de reais.