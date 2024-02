Potências ocidentais discutem ativos russos na reunião de finanças do G20

Ministros das Finanças do G20 iniciaram nesta quarta-feira uma discussão sobre os desafios para a economia global tentando deixar de lado as profundas divisões geopolíticas, enquanto as potências ocidentais discutiam sobre como lidar com os ativos russos congelados.

As autoridades brasileiras, anfitriãs da reunião de dois dias em São Paulo, procuraram concentrar as conversações na cooperação econômica para enfrentar questões como as mudanças climáticas e a pobreza, propondo uma declaração conjunta que evite menção direta às guerras na Ucrânia e em Gaza.

No entanto, as questões geopolíticas que pairavam sobre o evento logo vieram à tona, com até mesmo aliados próximos divididos sobre o que fazer com os ativos russos bloqueados pelas potências ocidentais.