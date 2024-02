Haddad pede ao G20 mais impostos a super-ricos e quer declaração conjunta sobre o tema em julho

Após realizar dois testes de Covid, ambos com resultado negativo, Haddad decidiu participar presencialmente do último dia de reuniões de líderes financeiros do G20. Na quarta-feira, primeiro dia do encontro, a participação do ministro havia sido virtual.

No discurso, o ministro afirmou que soluções para que os super-ricos paguem sua “justa contribuição” em impostos depende de cooperação internacional. Por isso, além da conclusão das negociações multilaterais sobre tributação de empresas, ele defendeu um alinhamento internacional com foco na cobrança dos mais ricos.

“Se agirmos juntos, nós temos a capacidade de fazer com que esses poucos indivíduos deem sua contribuição para nossas sociedades e para o desenvolvimento sustentável do planeta”, disse.

O ministro disse ter convidado o economista francês Gabriel Zucman para apresentar na reunião do G20 desta quinta-feira uma proposta de tributação dos super-ricos. Na quarta, representante do governo brasileiro disse que a apresentação, no entanto, não significaria um endosso do Brasil à proposta.

“Sei que há diferentes visões sobre o tema na sala, mas espero que a apresentação seja informativa e abra caminho para futuras discussões baseadas em evidência”, afirmou Haddad.

As sugestões de Haddad às autoridades financeiras das maiores economias do mundo estão em linha com medidas já adotadas internamente pelo governo, com a taxação de fundos exclusivos e offshore, majoritariamente usados por famílias de alta renda. O plano pode ter continuidade com a reforma do Imposto de Renda, previsto para ser enviada ao Congresso neste ano.