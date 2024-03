Exportações da China superam as previsões com o retorno da demanda global

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O crescimento das exportações e importações da China no período de janeiro a fevereiro superou as previsões, sugerindo que o comércio global está dando uma guinada, em um sinal encorajador para as autoridades que tentam sustentar a recuperação econômica.

As exportações da segunda maior economia do mundo nos dois meses foram 7,1% maiores do que no mesmo período do ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta quinta-feira, superando a expectativa em pesquisa da Reuters de um aumento de 1,9%. As importações aumentaram 3,5%, contra expectativa de crescimento de 1,5%.