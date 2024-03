Superintendência do Cade aprova união de Soma e Arezzo&Co

(Reuters) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação, sem restrições, nesta terça-feira da união entre o Grupo Soma e a Arezzo&Co, conforme despacho publicado no site do órgão regulador.

A combinação forma uma empresa com faturamento de 12 bilhões de reais. Juntas, elas terão 34 marcas sob gestão, entre elas Schutz, AR&CO, Anacapri, Farm, Hering, Animale e NV, e mais de 2 mil lojas próprias e franquias.

A recomendação da superintendência vira uma aprovação efetiva pelo órgão regulador caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados no prazo de 15 dias.