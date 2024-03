Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras

Apesar da alta nesta sessão, o chefe da EQI Research, Luís Moran, vê um mercado ainda sem tendência e volume fraco, em uma semana marcada por feriado na sexta-feira, quando está previsto um dado de inflação nos Estados Unidos que o Federal Reserve gosta de olhar, o índice de gastos com consumo pessoal (PCE).

Normalmente, explicou Moran, as pessoas já não gostam de tomar muito risco antes de feriado, e isso aumenta quando se sabe que sairá um dado relevante, como é o caso da agenda de depois de amanhã. "Há toda uma expectativa a respeito de como é que vai sair (esse dado)", afirmou.

Em Wall Street avalizou o fechamento positivo do Ibovespa nesta sessão, com o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, subindo 0,86%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 4,1884% no final o dia, de 4,234% na véspera.

"O intervalo para o Ibovespa está muito bem definido: suporte nos 124.800 pontos e resistência em 131.700 pontos. O que poderia ter sido um impulso por aqui, no caso do cenário global renovando máximas, não foi", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório de análise técnica Diário do Grafista.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 0,80%, a 36,55 reais, mesmo com o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 0,19%. Na mínima mais cedo, as ações chegaram a recuar a 36,12 reais. PETROBRAS ON subiu 1,22%, a 37,36 reais.