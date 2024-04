Avibras negocia investimento de australiana DefendTex

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante brasileira de equipamentos bélicos Avibras anunciou nesta terça-feira que está negociando um investimento da australiana DefendTex.

A Avibras, que não divulgou o valor a ser investido pela australiana, afirmou que os recursos servirão para sua "recuperação econômico-financeira... de forma a manter suas unidades fabris no Brasil, retomar as operações o mais breve possível e manter o fornecimento previsto nos contratos com o governo brasileiro e demais clientes".