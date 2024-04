Ibovespa fecha em alta puxada por salto de Vale

- VALE ON saltou 5,46%, a 62,97 reais, uma vez que os preços futuros do minério de ferro subiram na nesta segunda-feira, atingindo o valor mais alto em quase duas semanas na China, com apostas de estímulo e reabastecimento pós-feriado.

- USIMINAS ON subiu 5,85%, a 10,50 reais, tendo ainda no radar dados sobre a indústria automotiva no Brasil, com montadoras de veículos enxergando um mercado interno aquecido.

- PETROBRAS PN avançou 1,39%, a 38,63 reais, enquanto agentes financeiros continuam na expectativa de um desfecho envolvendo o comando da estatal. No exterior, o barril do petróleo Brent cedeu 0,87%, a 90,38 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,50%, a 33,22 reais, e BRADESCO PN fechou em alta de 0,69%, a 14,62 reais, avalizando o desempenho positivo do Ibovespa.

- DEXCO ON registrou elevação de 5,85%, a 7,78 reais, após o BTG Pactual reforçar recomendação de "compra" para os papéis em comentário enviado a clientes, enquanto os analistas do banco esperam melhora marginal nos resultados do primeiro trimestre.

- CARREFOUR BRASIL ON valorizou-se 2,01%, a 13,67 reais, após renegociar linhas de financiamento com o grupo de origem francesa em acordos que reduziram custos de novos empréstimos "intercompany" da unidade brasileira.